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Тольяттинка получила соцвыплаты за чеки, купленные в Интернете

17 мая 2021 09:51
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Тольяттинка получила соцвыплаты за чеки, купленные в Интернете

Жительница г. Тольятти обратилась в центр социальной защиты и предоставила для назначения единовременной денежной выплаты пакет необходимых документов, среди которых были товарные и кассовые чеки, свидетельствующие о понесенных затратах. На лицевой счет женщины было перечислено пособие в размере 100 тысяч рублей. Однако в ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что данные чеки имеют признаки подделки.

Женщине было направлено письмо-уведомление о необходимости вернуть переплаченные денежные средства. Однако она возврат необоснованно полученных денежных средств не произвела. В ходе судебного разбирательства жительница Автограда созналась, что чеки приобрела через Интернет и никакого товара на указанную сумму она не покупала. Суд обязал женщину вернуть незаконно полученные денежные средства.

В отделении судебных приставов № 1 Автозаводского района г. Тольятти в отношении жительницы региона возбудили исполнительное производство. Женщину предупредили о необходимости погасить задолженность в 100 тысяч рублей и возможном применении в отношении нее мер принудительного характера.

В связи с тем, что должница в установленный срок обязательств своих не исполнила в отношении нее было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей .

Примененные меры побудили должницу погасить всю имеющуюся задолженность полностью. Теперь денежные средства, полученные женщиной незаконно, вернуться в социальный фонд и будут выплачены нуждающимся гражданам.

 

 

Теги: подделка документов судебные приставы

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