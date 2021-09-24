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Тольяттинка погибла при восхождении на Эльбрус в составе группы альпинистов

24 сентября 2021 12:42
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Тольяттинка погибла при восхождении на Эльбрус в составе группы альпинистов

   Жительница Тольятти Анастасия Жегулина 23 сентября погибла при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии в составе группы альпинистов из 20 человек, сообщает Сова.инфо. В ходе спасательной операции удалось спасти 15 участников похода. Вместе с 40-летней тольяттинкой погибли еще четыре туриста. Группа подала сигнал о помощи, находясь на высоте около 5 400 метров. Операция по их поиску и спасению продолжалась более семи часов. Работу спасателей затруднял сильный ветер до 40 м/с, 20-градусный мороз и отсутствие видимости дальше одного метра.

В группу входили альпинисты из 11 регионов России. Как рассказал организатор восхождения Денис Алимов из клуба Elbrus.guide в своём комментарии "Интерфаксу", группу сопровождали четверо профессиональных альпинистов, которые сделали для спасения людей все возможное.

По словам Алимова, в группе изначально было 20 человек - 16 участников похода и четверо гидов. В начале восхождения, по его словам, был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опасений не было.

Во время восхождения одной из участниц похода стало плохо. Тогда один из сопровождающих и эта девушка начали спуск на седловину Эльбруса, а остальные продолжили путь к вершине.

О том, что происходило дальше, Алимов узнал от гида, сопровождавшего девушку. С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида.

Алимов уточнил, что туристка скончалась около 11-12 часов дня. Тогда гид обозначил место, где находилось ее тело, рюкзаком и стал дожидаться остальных членов группы.

Поскольку участники похода вовремя не спустились, около 15:00 он связался с лагерем и начал самостоятельно спускаться. Затем он вызвал специалистов МЧС. На данный момент спасательная операция завершена.

По данным МЧС, в ней участвовали около 70 человек и 16 единиц техники. Представители Следственного комитета сообщают, что по факту гибели альпинистов начали проверку.

Известно, что участники горного похода получили сильные обморожения и травмы. Причиной трагедии, по словам организатора восхождения, мог стать перелом ноги у одного из участников восхождения на Эльбрус. Из-за этого, вероятно, группа упустила время, пока ухудшалась погода.

Далее при спуске пришлось заново провешивать перила при видимости около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода - по скорости движения. Однако погибло еще четыре человека, в том числе и Анастасия из Тольятти. 

Фото: pixabay.com

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