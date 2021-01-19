Тольяттинка подозревается в незаконном использовании документов для образования юридического лица

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Из материалов, собранных полицейскими следует, что жительница Тольятти предоставила пакет документов для регистрации юридического лица заведомо зная, что представляемые ей сведения являются недостоверными.

Женщина представила свой паспорт и документы в налоговые органы, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя предприятия она не намерена.

По версии следствия, созданная летом 2019 года фирма, деятельность фактически не осуществляла и являлась подставной.

Следственным управлением УМВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет.

В отношении ранее судимой за кражу, официально не трудоустроенной жительницы Центрального района города Тольятти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает облМВД.