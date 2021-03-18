Тольяттинка незаконно зарегистрировала у себя 22 иностранца

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По данным полицейских, безработная местная жительница 1966 года рождения незаконно поставила на миграционный учет 22 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Мира, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 10 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.