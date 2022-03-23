Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 69 иностранных граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием детей участников спецоперации будет осуществляться на программы очной формы обучения по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, реализуемым в университете. 
Самарский университет организует 20 дополнительных мест для обучения детей военных, участвующих в спецоперации
Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.
Полицейские и общественники региона проводят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов
«Каргатуй» - праздник встречи весны и прилета птиц.
В самарском ДК "Заря" пройдет ежегодный башкирский национальный праздник «Каргатуй»
«Яндекс.Еда» прокомментировала сообщения об утечке данных пользователей
«Яндекс.Еда» прокомментировала сообщения об утечке данных пользователей
Самарцев предупреждают о гололеде
Самарцев предупреждают о гололеде
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
Команда «Самарские стрижеспасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте
Команда «Самарские стрижеспасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте
Воспитанники "Крыльев Мечты" выведут футболистов на матч с "Уфой"
Воспитанники "Крыльев Мечты" выведут футболистов на матч с "Уфой"
Наверх
Самара  +4 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 104.07
-0.61
EUR 114.78
-0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 69 иностранных граждан

23 марта 2022 12:59
140
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 69 иностранных граждан

По данным полицейских, местная жительница 1979 года рождения в сентябре 2021 года незаконно поставила на миграционный учет 69 иностранных граждан.

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1979 года рождения в сентябре 2021 года незаконно поставила на миграционный учет 69 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина работает на одном из предприятий города сортировщицей, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 6 тысяч рублей. 

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев предупреждают о гололеде
23 марта 2022  13:58
Самарцев предупреждают о гололеде
66
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
23 марта 2022  13:56
В Самарской области с апреля начнутся гарантийные осмотры дорог
61
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
23 марта 2022  11:18
Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям
164
Дмитрий Азаров побывал на производстве АО «Овощевод» – одного из самых старых тепличных хозяйств региона, которое находится в селе Подстепки Ставропольского района.
22 марта 2022  21:24
Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из старейших тепличных хозяйств региона
464
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
22 марта 2022  13:19
В Самаре «Объединённая транспортная карта» возвращается к прежним датам пополнения
426
Весь список