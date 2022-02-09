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Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан

9 февраля 2022 11:50
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Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан

В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1983 года рождения с августа по сентябрь 2021 года незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая  неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 7,5 тысяч рублей. 

Отделом дознания ОП №24 УМВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.

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