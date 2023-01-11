Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 9 иностранных граждан

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Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1965 года рождения в апреле прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 9 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 4 тысяч рублей.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.