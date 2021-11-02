Тольяттинка не заботилась о младенце и мешала оказывать ему медпомощь

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В конце сентября текущего года сотрудники полиции получили информацию от врачей детской больницы о том, что они не могут попасть в квартиру, где находится новорожденный. По словам обратившихся, мать младенца всячески препятствовала врачам, которые в рамках программы патронажа обязаны оказать необходимую медицинскую помощь ребенку.

По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра квартиры инспектор ПДН установила, что ребенок находится в анисанитарных условиях, без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствуют средства гигиены и детское питание. Врачи с помощью полицейских госпитализировали мальчика в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Дознавателями отдела дознания ОП №22 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении безработной, ранее не судимой 32-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.



«Практика показывает, что наиболее распространенной причиной насилия в отношении детей является антисоциальное поведение родителей, отрицательная обстановка в семье, злоупотребление родителей алкоголем, наркотическими веществами, неблагополучие семей, низкий уровень материального благосостояния, халатное отношение к своим обязанностям», - отметила начальник ПДН Управления МВД России по г. Тольятти Светлана Алезова.

Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, сообщает облМВД.