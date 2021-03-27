Тольяттинка фиктивно зарегистрировала 59 человек

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По данным полицейских, безработная местная жительница 1965 года рождения незаконно поставила на миграционный учет в своем частном доме, который расположен в Центральном районе, 59 граждан Российской Федерации из разных регионов страны: Оренбургской, Ульяновской и Пензенской области, Краснодарского края и республики Башкортостан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

Женщина признала вину в содеянном в полной мере и пояснила, что получила за услугу денежное вознаграждение в размере свыше 50 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №24 У МВД России по г. Тольятти в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.