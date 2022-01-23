Я нашел ошибку
Главные новости:
Акции протеста накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс человек
Акции протеста накануне введения вакцинного пропуска во Франции собрали около 38 тыс человек
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход
В Ставропольском районе под колеса попала женщина-пешеход
Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамм
Исследования подтвердили неплохую эффективность "Спутника V" по отношению к омикрон-штамму
Девятилетней студентке МГУ предложили покинуть вуз
Девятилетней студентке МГУ предложили покинуть вуз
С начальником моложе себя россияне готовы мириться только за большую зарплату
С начальником моложе себя россияне готовы мириться только за большую зарплату
Тольяттинка держала в квартире 120 собак
Тольяттинка держала в квартире 120 собак
В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты
В Самаре окончено расследование уголовного дела о хищении денег с банковской карты
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.69
0.25
EUR 86.91
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинка держала в квартире 120 собак

23 января 2022 11:29
180
Тольяттинка держала в квартире 120 собак

В Тольятти обнаружили 120 собак в квартире местной жительницы на ул. Ленинградской. Об этом сообщает паблик "Животные Тольятти и Самарской области".

Предположительно, тольяттинка разводила собак у себя дома, но со временем их стало слишком много. В итоге животные оказались в антисанитарных условиях. На размещенном видео заметно, как животные едят мусор и фекалии с пола. Волонтеры считают, что, вероятно, хозяйка квартиры имеет проблемы с психикой.

Сейчас зоозащитники просят помощи с пристройством или передержкой собак, пишет Волга Ньюс.

Фото: Дильдина Светлана

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
23 января 2022  13:14
Число заболевших коронавирусом в Самарской области снова приближается к тысяче
160
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
22 января 2022  12:55
На сегодняшний день в Самаре выпало 61,1 мм снега, что составляет 130% от нормы
578
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
720
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
889
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
714
Весь список