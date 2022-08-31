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Тольяттинец зарегистрировал в квартире 50 иностранцев

31 августа 2022 10:46
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Тольяттинец зарегистрировал в квартире 50 иностранцев

Местный житель свою вину признал в полном объеме и пояснил, что услуги 50 иностранцам оказал за денежное вознаграждение.

В Тольятти окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения, обвиняемого в совершении более 50 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Факт нарушения миграционного законодательства выявили в ходе проверочных мероприятий сотрудники службы участковых уполномоченных полиции. Из собранных полицейскими материалов следует, что на протяжении нескольких месяцев текущего года ранее не судимый местный житель незаконно поставил на миграционный учет по месту своего проживания в приватизированной комнате общежития, расположенного в Центральном районе Тольятти, 50 иностранцев. В дальнейшем хозяин комнаты, общей площадью двенадцать квадратных метров, не собирался предоставлять гражданам жилое помещение для проживания. Данные факты подтверждены собранными доказательствами, в том числе опросами соседей.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

В ходе опроса мужчина свою вину признал в полном объеме и пояснил, что услуги 50 иностранцам оказывал за денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП №21 УМВД России по г. Тольятти уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», с обвинительным актом в отношении жителя Тольятти направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для принятия решения по существу.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех ставших известными фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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