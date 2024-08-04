Тольяттинец запрещенной удочкой ловил судака

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В мае этого года сотрудники полиции Отдела МВД России по городу Жигулёвску в трехстах метрах от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС задержали мужчину, который используя запрещенное орудие – донную удочку с резиновым амортизатором, осуществил незаконный вылов судака в количестве 4 экземпляров. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 26 000 рублей.

В ходе опроса ранее несудимый житель города Тольятти, 1972 года рождения вину в совершении противоправного деяния признался в полном объеме. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания и водные биоресурсы были переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.

Отделением дознания Отдела МВД России по г. Жигулёвску жителю г. Тольятти предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.