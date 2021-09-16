Тольяттинец выплатил ребенку 300 тысяч после привлечения к уголовной ответственности

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Суд обязал жителя Комсомольского района г. Тольятти выплачивать ежемесячно алименты на содержание своего 6-летнего сына в размере 1/4 части всех видов доходов. Однако от исполнения своих родительских обязательств мужчина на протяжении долгого времени уклонялся, накопив долг в несколько сотен тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» с назначением наказания в виде обязательных работ. Однако это не побудило мужчину вспомнить о своем ребенке.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства возбудил в отношении алиментщика уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца.

Привлечение к уголовной ответственности побудило мужчину вспомнить о своих родительских обязательствах. Отбыв наказанием, алиментщик перечислил своему ребенку 300 тысяч рублей.