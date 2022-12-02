Тольяттинец в соцсети оправдывал терроризм

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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Тольятти, который размещал на своей странице

в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности.

В мае 2022 года указанный гражданин задержан и дал признательные показания. По адресу его проживания проведен обыск, изъяты средства мобильной связи.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ.

Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным

в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде штрафа

в размере 300 тыс. рублей.