Тольяттинец в соцсети оправдывал терроризм

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Тольятти, который размещал на своей странице
в социальной сети «ВКонтакте» материалы, содержащие публичное оправдание террористической деятельности.
В мае 2022 года указанный гражданин задержан и дал признательные показания. По адресу его проживания проведен обыск, изъяты средства мобильной связи.
Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ.
Центральным окружным военным судом фигурант признан виновным
в инкриминируемом ему преступлении, ему назначено наказание в виде штрафа
в размере 300 тыс. рублей.