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Тольяттинец в феврале незаконно поставил на миграционный учет 29 иностранцев

15 апреля 2022 13:04
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Тольяттинец в феврале незаконно поставил на миграционный учет 29 иностранцев

Участковые в Тольятти  выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1990 года рождения в феврале текущего года незаконно поставил на миграционный учет 29 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый   неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее  неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие имущественные преступления.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 8 тысяч рублей. 

Отделом дознания ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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