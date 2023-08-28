Тольяттинец украл из торгового павильона кухонную технику

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году по Губернаторскому проекту «СОдействие» обновляется более 20 территорий.
«СОдействие»: в Ленинском районе благоустраивается дворовая территория
Акция распространяется на оплату проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях, метрополитене, а также в электричках Самарской пригородной пассажирской компании.
Жители Самарской области могут экономить на проезде до 10 рублей по Карте жителя
Программа марафона объединит самые актуальные темы и многих известных экспертов.
1 сентября Самарская область присоединится к просветительскому марафону «Поделись своим Знанием»
Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. Занятия бесплатны для слушателей.
Школа межэтнической журналистики набирает слушателей
От станции Жигулевск он будет уходить в 06:26 и прибывать в Самару в 08:11. Отправление из Самары – в 16:31, прибытие на конечную станцию – в 18:44.
«Ласточка» соединит станции Самара и Жигулевск с 28 августа
В Самаре полицейские провели масштабные мероприятия на территории Кировского и Красноглинского районов.
Самарские полицейские проверили соблюдение миграционного законодательства в городе
Подать документы в электронном виде в государственные органы власти с помощью «Госключа» теперь стало намного проще.
Росреестр СО: «Госключ» - инновационный шаг к государственным услугам
Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил почти 2 миллиона рублей.
Мошенница из Самары забирала деньги у пенсионеров, ее ждет суд
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.71
0.31
EUR 102.26
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Лидия Рогожинская приняла участие в презентации гандбольного клуба «Лада»
25 августа состоится финальный концерт третьего сезона «Летних вечеров духовой музыки»
Ночь кино пройдет в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец украл из торгового павильона кухонную технику

28 августа 2023 09:14
117
Мужчина пояснил, что хотел сдать похищенную технику в ломбард, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти обратилась местная жительница которая сообщила, что из принадлежащего ей торгового павильона пропала кухонная техника. Сумму причиненного материального ущерба заявительница оценила свыше 35 000 рублей.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук и направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Эксперты установили, что представленные следы принадлежат ранее судимому местному жителю.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали его по месту жительства.

При опросе мужчина пояснил, что хотел сдать похищенную технику в ломбард, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".

Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Казаки рассказали, что уже прошли огневую и тактическую подготовку, изучают оказание первой медицинской помощи.
27 августа 2023  14:10
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами казачьего отряда "Ермак" перед их отправлением в зону СВО
1418
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
25 августа 2023  14:05
Самара претендует на проведение международного форума «Россия – спортивная держава»
539
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
25 августа 2023  13:26
В Самаре прошел региональный слёт педагогов, наставников и советников по воспитанию
523
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне
25 августа 2023  11:17
Студенты Самарского политеха выиграли в хакатоне "Креатив на Волге"
517
На конференции обозначили приоритеты развития образования.
24 августа 2023  21:29
Дмитрий Азаров принял участие в августовской конференции работников образования
876
Весь список