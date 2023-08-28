Тольяттинец украл из торгового павильона кухонную технику

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В дежурную часть отдела полиции Тольятти обратилась местная жительница которая сообщила, что из принадлежащего ей торгового павильона пропала кухонная техника. Сумму причиненного материального ущерба заявительница оценила свыше 35 000 рублей.



При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук и направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел. Эксперты установили, что представленные следы принадлежат ранее судимому местному жителю.



Оперуполномоченные уголовного розыска задержали его по месту жительства.



При опросе мужчина пояснил, что хотел сдать похищенную технику в ломбард, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение".



Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО