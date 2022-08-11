Тольяттинец у себя в однокомнатной квартире фиктивно прописал 10 иностранцев

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Мужчина получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 2 тысяч рублей.

Участковые уполномоченные полиции отдела полиции №24 Управления МВД России по городу Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев по месту пребывания.

По данным полицейских, местный житель 1978 года рождения в апреле текущего года незаконно поставил на миграционный учет 10 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 2 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Злоумышленнику избрана мере пресечения в виде подписки о невыезде.