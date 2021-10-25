Тольяттинец стащил золотой браслет через щель между стеклами витрины магазина

350

В августе текущего года поступило сообщение о краже золотого браслета с витрины магазина одного из торговых центров Тольятти.

Сумма причинного ущерба составила более 15 000 рублей. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Стражи порядка установили, что неизвестный похитил украшение, просунув руку в щель между стеклами витрины магазина.

Вором оказался безработный ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления тольяттинец 1981 года рождения.

Сотрудники полиции задержали его. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что сбыл похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО