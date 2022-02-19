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Тольяттинец снял на видео конфликт с ГИБДД и разместил ролик в сети

19 февраля 2022 13:31
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Тольяттинец снял на видео конфликт с ГИБДД и разместил ролик в сети

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о конфликтной ситуации между сотрудником ОГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти и водителем, который снял происходящее на камеру мобильного телефона и разместил в сети Интернет.

По размещённому в сети видео проведена проверка, в ходе которой установлено, что 10 декабря прошлого года во время проведения групповой обработки по выявлению лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, сотрудниками отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Тольятти был остановлен автомобиль "ВАЗ 111830", передвигающийся с нарушением правил дорожного движения. У водителя автомобиля, мужчины 1980 года рождения, сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование. От прохождения медицинской процедуры на месте задержания и в медицинском учреждении водитель отказался, что полицейские зафиксировали в протоколе об административном правонарушении. Мужчина снимал происходящее на телефон и часть видео, в котором он пытался выставить действия инспекторов ГИБДД в неблагоприятном свете, разместил в сети Интернет.

В ходе оформления административного материала установлено, что ранее водитель постановлением Мирового судьи был привлечен к административной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. В связи с наличием в действиях правонарушителя признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) он был доставлен в отдел полиции. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

По материалам, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, отделом дознания  ОП № 24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой 41-летнему жителю Тольятти статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В ходе проведенной проверки в действиях сотрудников полиции, осуществляющих пресечение правонарушения и задержание нетрезвого водителя, нарушений законодательства не усмотрено.

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