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Тольяттинец растянул квартиру на 26 человек

18 января 2021 11:00
108
тольяттинец растянул квартиру на 26 человек

В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, 50-летний безработный местный житель незаконно поставил на миграционный учет 26 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на улице Ленинградской, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за услугу денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП№24 в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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