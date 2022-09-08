Тольяттинец присвоил случайно переведенные ему деньги

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В полицию Тольятти за помощью обратилась местная жительница 1949 года рождения. Пенсионерка пояснила, что она обнаружила неоплаченный счет за квартиру, хотя накануне зашла в отделение банка, расположенного в Автозаводском районе города, и осуществила платеж с карты через банкомат.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти прибыли в банк, опросили работников организации, изучили выписку о движении денежных средств потерпевшей за указанный период времени и установили, что деньги с карты пенсионерки были зачислены на счет одного из тольяттинских жителей. Установив его личность и определив его вероятное местонахождение, полицейские задержали ранее не судимого 48-летнего мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса он пояснил, что накануне совершал платежи в банкомате. В какой-то момент ему показалось, что произошел сбой в работе банковского оборудования, и он, не выходя из платежной системы, покинул помещение организации. Следующим клиентом стала потерпевшая. Она приложила карту к считывающему устройству терминала и перевела 4000 рублей, как она считала, в управляющую компанию. Вскоре мужчина увидел денежный перевод и понял, что он произведен ошибочно. В тот момент попыток вернуть деньги не предпринял, решив оставить их себе. В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что 4000 рублей потратил на собственные нужды, и обязался возместить причененный ущерб пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело.

Женщина не осталась равнодушной к работе сотрудников уголовного розыска У МВД России по г. Тольятти и написала обращение со словами признательности на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области: «Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции, особенно капитану полиции Владиславу Буторину, который, не считаясь с личным временем, в кратчайшие сроки установил все обстоятельства происшествия и вернул мне мои деньги. Никто из моих близких не верил, что такую незначительную (но только не для меня - пенсионерки) сумму будут искать. Спасибо за ваш труд! Желаю всем тем, кто не остался равнодушным к моей проблеме успехов в нелегкой работе».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность гражданам за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.