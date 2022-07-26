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Тольяттинец поругался с женой и сел за руль пьяным

26 июля 2022 12:52
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Тольяттинец поругался с женой и сел за руль пьяным

Экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти во время несения службы поступила информация от активистов общественной организации г. Тольятти «Ночной патруль» о том, что по Центральному району Тольятти двигается автомобиль, водитель которого, возможно, находится в состоянии опьянения. Через непродолжительное время полицейские задержали правонарушителя.

За рулем транспортного средства находился 48-летний мужчина, который согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте. Результат освидетельствования показал 0,49 мг/л наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе, что превышает допустимую норму почти в 3 раза. Как объяснил мужчина, он поругался с женой и поэтому сел за руль в нетрезвом состоянии. В отношении правонарушителя собран материал об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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