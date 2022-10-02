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Тольяттинец поджег кровать в спальне жены и ушел

2 октября 2022 11:47
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Тольяттинец поджег кровать в спальне жены и ушел

В полицию Тольятти поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного на улице Ярославская города Тольятти.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно – оперативной группы установили, что владелицей квартиры является местная жительница 1982 года рождения. Женщина пояснила, что в квартире живет с мужем. В вечернее время между супругами произошел конфликт, после чего мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег кровать в спальне  и ушел из дома.

Собственница  поврежденной квартиры обратилась к сотрудникам полиции с просьбой привлечь к ответственности «поджигателя». Она предоставила документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника является для нее значительным и составляет 150 тысяч рублей. Мужчина 1988 года рождения признал вину в содеянном и пояснил, что правонарушение совершил в состоянии возникших на почве ревности неприязненных отношений.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога), возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего. Заявительнице разъяснен порядок искового производства.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными, ненасильственными методами. Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

 

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