Тольяттинец ответит за распитие пива с 17-летним

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Прокуратурой Автозаводского района г. Тольятти поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего лица, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Судом установлено, что мужчина неоднократно вовлекал несовершеннолетнего родного брата в распитие алкогольной продукции, за что привлекался к административной ответственности.

В августе 2024 года в магазине разливных напитков тольяттинец, используя свой авторитет и доверие родственника, путем уговоров и обещаний, убедил 17-летнего молодого человека совместно употребить 2 литра пива.

В ходе судебного следствия подсудимый вину признал полностью.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Приговор в законную силу не вступил.