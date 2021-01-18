Тольяттинец оплатил долг почти в 100 тысяч рублей после ареста автомобиля

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После ареста судебными приставами транспортного средства, мужчина, нарушивший ПДД почти 60 раз, полностью погасил долг в 92 тысячи рублей.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по

г. Тольятти в отношении автолюбителя, который 58 раз нарушил правила дорожного движения и был оштрафован на 46 тысяч рублей, на исполнении находилось сводное исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства должнику неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении него мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Однако мужчина продолжал не оплачивать штрафы.

В ходе совместного рейдового мероприятия с сотрудниками Госавтоиспекции должник был остановлен. Мужчине предложили оплатить задолженность на месте, однако он отказался. Судебным приставом-исполнителем в отношении принадлежащего должнику автомобиля «Chevrolet Cruze» составлен акт описи и ареста имущества.

После изъятия транспортного средства мужчина полностью погасил задолженность на общую сумму в 92 тысячи рублей с учетом исполнительного сбора.