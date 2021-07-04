Тольяттинец незаконно зарегистрировал в своей квартире более 50 иностранцев

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По данным полицейских, местный житель 1974 года рождения с декабря прошлого года незаконно поставил на миграционный учет более 50 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в многоквартирном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, несмотря на это, все равно преступил закон.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение - более 10 тысяч рублей. По информации правоохранителей, злоумышленник ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 112.