Тольяттинец незаконно зарегистрировал у себя 26 мигрантов

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В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, 36-летний безработный местный житель незаконно поставил на миграционный учет 26 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на бульваре Космонавтов, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания. Мужчина признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за услугу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.