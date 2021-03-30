Тольяттинец незаконно зарегистрировал 39 иностранных граждан

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Установлено, что с сентября 2020 года по конец января 2021 года безработный 39 –летний житель Автозаводского района г. Тольятти по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на ул. Тополиная, незаконно поставил на миграционный учет 39 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно приступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение в размере свыше 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 322 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112, сообщает облМВД.