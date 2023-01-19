Тольяттинец незаконно прописал 17 мигрантов

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В Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. В ходе работы по поступившей информации о нарушении миграционного законодательства, сотрудники полиции осмотрели предполагаемое место жительства мигрантов, опросили соседей, убедились, что условия жизни не предполагают проживание большого количества людей.

По данным полицейских, местный житель 1965 года рождения в конце ноября 2022 года незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.