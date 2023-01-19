Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовал конкурс на получение господдержки «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
В Самарской области стартовал конкурс на получение господдержки «Семейная ферма» и «Агропрогресс»
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Самарская таможня подвела итоги 2022 года
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Судебные приставы Самары помогли вернуть многомиллионный долг организации
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Развитие рынка наружной рекламы обсудили в Правительстве Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Воздушные "рейды" для поимки злостных нарушителей ПДД провели в Самарской области
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
Женщина и ее годовалый сын стали жертвами белого медведя на Аляске
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
В Тольятти сотрудники полиции провели рабочую встречу по теме профилактики мошенничества
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.87
0.21
EUR 74.59
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец незаконно прописал 17 мигрантов

19 января 2023 10:08
132
Тольяттинец незаконно прописал 17 мигрантов

В Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев. В ходе работы по поступившей информации о нарушении миграционного законодательства, сотрудники полиции осмотрели предполагаемое место жительства мигрантов, опросили соседей, убедились, что условия жизни не предполагают проживание большого количества людей.

По данным полицейских, местный житель 1965 года рождения в конце ноября 2022 года незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый  неоднократно предупреждался  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району 1 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
162
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
452
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1329
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
361
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
17 января 2023  13:01
В ночь на Крещение: в Самаре на Полевом спуске организована купель
580
Весь список