Тольяттинец незаконно принимал металлолом

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Судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти изъяли у мужчины, осуществляющего прием и хранение лома без соответствующей лицензии, свыше 51 тонны металла и передали его в Росимущество. Помимо конфискации имущества, нарушителю также придется оплатить штраф.

В ходе проверки сотрудники полиции установили факт осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности по сбору и хранению лома черных металлов. При проверке документов, оказалось, что мужчина занимался этим без специального разрешения. Незаконные действия были пресечены, а мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией лома черного металла.

В отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти в отношении нарушителя возбудили исполнительное производство. Сотрудники Службы выехали по указанному в судебном решении адресу и составили акт изъятия металлолома. Всего конфисковано 51 тонна 310 килограмм лома черного металла, которое передано представителям Росимущества для дальнейшего распоряжения.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.