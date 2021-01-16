Тольяттинец незаконно поставил на учет 12 мигрантов

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Установлено, что местный житель 1975 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранных гражданина по месту своей регистрации и проживания в квартире одного из домов по улице Чапаева в Центральном районе Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Мужчина был неоднократно предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен. В ходе опроса задержанный признал свою вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что данную услугу он оказывал за денежное вознаграждение.

В отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело, сообщает облМВД.