Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан

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Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года местный житель 1981 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан по месту своего проживания в квартире многоэтажного дома, расположенном в Центральном районе Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

В ходе опроса мужчина пояснил, что неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако он все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.