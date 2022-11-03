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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан

3 ноября 2022 09:37
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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан

Участковые уполномоченные полиции в Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

         По данным полицейских, местный житель 1971 года рождения в  период с сентября по октябрь текущего года незаконно поставил на миграционный учет 12  иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

         Подозреваемый  неоднократно предупреждался  сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

         По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 

         Задержанный  признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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