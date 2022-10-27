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Тольяттинец надеялся выдать напечатанное на цветном принтере свидетельство ПТС за настоящее

27 октября 2022 10:57
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Тольяттинец надеялся выдать напечатанное на цветном принтере свидетельство ПТС за настоящее

В вечернее ремя на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля «Opel Zafira». В ходе административной процедуры  гражданин ближнего зарубежья 1979 года рождения предъявил полицейским свидетельство о регистрации транспортного средства, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли свидетельство и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования экспертами ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.
По данным полицейских, безработный молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался.  В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что свидетельство о регистрации транспортного средства приобрел через Интернет.                         

Отделом дознания ОП №23 Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Сотрудники полиции напоминают, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

 

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