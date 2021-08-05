Тольяттинец на автомобиле сбил пенсионерку на обочине

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Вчера, 4 августа примерно в 9:00 водитель, управляя автомобилем "ВИС", при движении задним ходом по обочине встречного направления, в районе дома № 13 на ул. Северной, допустил наезд на 72-летнюю женщину, которая шла по обочине.



В результате ДТП женщина была госпитализированная в медицинской учреждение.

В отношении водителя «ВИС» составлен административный материал.

Уважаемые ВОДИТЕЛИ! Необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения! Не допускайте невнимательность при управлении транспортными средствами, являющимися источниками повышенной опасности. Не отвлекайтесь за рулем на мобильные телефоны и соблюдайте скоростной режим.

