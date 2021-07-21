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Тольяттинец на 12 кв.м. в общежитии прописал 6 иностранцев

21 июля 2021 10:52
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Тольяттинец на 12 кв.м. в общежитии прописал 6 иностранцев

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» участковые уполномоченные полиции отдела полиции № 21 УМВД России по г. Тольятти установили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания уроженцев  одной из соседних республик.

Из материалов уголовного дела следует, что в июне текущего года местный житель 1981 года рождения незаконно поставил на миграционный учет шесть иностранных граждан по месту своего проживания - в приватизированной комнате в общежитии, расположенном в Автозаводском районе Тольятти. В дальнейшем хозяин жилплощади в двенадцать квадратных метров не собирался предоставлять гражданам жилое помещение для проживания.

В ходе опроса мужчина пояснил, что был предупрежден сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно переступил закон. Мужчина признал свою вину и пояснил, что за фиктивную постановку на учет он брал с каждого иностранного гражданина по одной тысяче рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех известных фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

 

Теги: нелегальные мигранты регистрация мигрантов

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