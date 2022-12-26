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Тольяттинец лишился ноутбука, отдав его в ремонт

26 декабря 2022 10:28
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тольяттинец лишился ноутбука, отдав его в ремонт

В конце ноября текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение от местного жителя 1977 года рождения, который сообщил, что стал жертвой мошенника. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 80 000 рублей.

Мужчина пояснил, что отдал ноутбук в сервисный центр на ремонт. Мастер взял технику и через некоторое время перестал выходить на связь.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы предполагаемого злоумышленника и описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников сервисного центра, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. По данным полицейских, подозреваемый местный житель 1992 года рождения  работает мастером по ремонту компьютеров, ранее судим  за присвоение или растрату  чужого имущества.

Задержанный полностью признал вину и пояснил, что сдал ноутбук клиента в ломбард, так как ему нужны были денежные средства.  

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