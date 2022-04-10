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Тольяттинец купил водительские права в Интернете

10 апреля 2022 11:38
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Тольяттинец купил водительские права в Интернете

В ночное время на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя грузового автомобиля «Вольво» с прицепом.

В ходе проверки документов житель Волжского района 1991 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности. 

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение заказал и приобрел через интернет.

Отделом дознания ОП №23 У МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

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