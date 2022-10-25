Тольяттинец хотел купить водительские права за 48 тыс. рублей

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По данным полицейских, подозреваемая - ранее не судимая местная жительница 1998 года рождения, работающая менеджером в одной из частных компаний, получила от 24-летнего жителя Тольятти незаконное денежное вознаграждение в размере 48 тысяч рублей, якобы за оказание помощи в получении водительского удостоверения без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов.

Возбужденное по материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти, уголовное дело СУ СК России по Самарской области расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении женщины направлено в Центральный районный суд города Тольятти для рассмотрения по существу.