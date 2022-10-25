Я нашел ошибку
Главные новости:
в центре Самары произошел крупный пожар
В центре Самары произошел крупный пожар
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ
Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ
Региональная Госавтоинспекция информирует автолюбителей о правилах замены летних шин на зимние
Региональная Госавтоинспекция информирует автолюбителей о правилах замены летних шин на зимние
Еще три рынка заработают в Самаре
Еще три рынка заработают в Самаре
На Владимирской в Самаре произошло массовое ДТП с участием скорой помощи
На Владимирской в Самаре произошло массовое ДТП с участием скорой помощи
Учителя из Самарской области вернулись из столицы, где проходил Второй Всероссийский Форум классных руководителей
Учителя из Самарской области вернулись из столицы, где проходил Второй Всероссийский Форум классных руководителей
Любимые самарцами продукты осени: какао, корица и сезонные яблоки
Любимые самарцами продукты осени: какао, корица и сезонные яблоки
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.16
-0.04
EUR 60.16
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Сохраним лес»: волонтеры высадили более полутора тысяч саженцев в селе Красный Яр
Самарский зоопарк приглашает ребят на Осенний бал-маскарад
Песков: неизвестно, будет ли принято решение по созданию нового федерального округа
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец хотел купить водительские права за 48 тыс. рублей

25 октября 2022 11:46
96
Тольяттинец хотел купить водительские права за 48 тыс. рублей

По данным полицейских, подозреваемая - ранее не судимая местная жительница 1998 года рождения, работающая менеджером в одной из частных компаний, получила от 24-летнего жителя Тольятти незаконное денежное вознаграждение в размере 48 тысяч рублей, якобы за оказание помощи в получении водительского удостоверения без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи теоретической и практической части экзаменов. 

Возбужденное по материалам, собранным оперативниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти, уголовное дело СУ СК России по Самарской области расследовано и с утвержденным обвинительным заключением в отношении женщины направлено в  Центральный районный суд города Тольятти для рассмотрения по существу.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года
25 октября 2022  11:44
600 километров дорог Самарской области приведут в порядок к концу года
116
Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны
25 октября 2022  10:56
Сервисы системы ранней помощи семьям с особенными детьми обсудили в Самаре эксперты со всей страны
116
Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области
25 октября 2022  10:38
Вопросы социальной поддержки семей мобилизованных граждан обсудили в Правительстве Самарской области
149
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
24 октября 2022  14:00
Медицинская помощь в Самарской области стала еще доступнее
339
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
24 октября 2022  11:10
Муниципалитеты Самарской области начали отопительный сезон в соответствии с графиком
323
Весь список