Тольяттинец больше 4 лет не возвращал знакомой 400.000 рублей

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Теперь мужчина обвиняется в совершении мошеннических действий.

В полицию обратилась жительница Тольятти и сообщила, что стала жертвой мошеннических действий. Заявительница пояснила сотрудникам полиции, что в начале 2017 года один из ее знакомых попросил дать взаймы денежные средства в размере около 400 тысяч рублей якобы на небольшой срок. Когда обусловленное время возврата денежных средств истекло, мужчина каждый раз под различными предлогами откладывал срок возвращения денег и на протяжении более 4 лет обещал вернуть женщине заемную денежную сумму и не возвращал.

В ходе оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска ОП №21 УМВД России по г. Тольятти установили личность и местонахождение злоумышленника, задержали его в квартире дома на улице Офицерской и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как установили полицейские, подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление безработный местный житель 1983 года рождения. В ходе опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства потратил на свои собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.