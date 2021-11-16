Тольятинский водитель сбил пешехода, когда тот шел на зеленый свет

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15 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 21:20 в Тольятти. Водитель 1954 года рождения, стаж вождения которого составляет 24 года, управляя автомашиной «Ford Kuga», двигался по Московскому проспекту со стороны ул. Ленинского проспекта в направлении ул. Свердлова. В пути следования, в районе дома №33А по Московскому проспекту, допустил наезд на мужчину 1959 года рождения, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий (зеленый) сигнал светофора.

В результате ДТП пострадавшего пешехода госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, сообщает облМВД.