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Только под контролем судебных приставов экс-супруги смогли поделить имущество в Самаре

19 мая 2022 10:12
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Только под контролем судебных приставов экс-супруги смогли поделить имущество в Самаре

Семейная пара из Красноглинского района г. Самары после развода не смогла разойтись мирно и  встретилась в зале судебного заседания, чтобы по-закону разделить совместно нажитое имущество. Бывшая жена не хотела отдавать экс-возлюбленному ничего из техники и мебели, но суд решил иначе. В рамках судебного заседания было принято решение обязать женщину передать бывшему супругу духовой шкаф, пылесос, телевизор, диван, мебельную стенку  и мультиварку на общую сумму 54 тысячи рублей. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары. 

В рамках исполнительного производства судебные приставы предупредили должницу о необходимости исполнения решения суда, а также о том, что препятствие к его исполнению является административным правонарушением в соответствии со ст. 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Кроме того, за несвоевременное исполнение судебного акта ей придется оплатить сумму исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Полученная от судебных приставов информация заставила женщину переосмыслить отношения с бывшим мужем и передать ему обозначенное в судебном решении имущество.

На основании акта передачи имущества исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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