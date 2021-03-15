Тойота тольяттинца ушла с торгов за штрафы ПДД

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Житель Автограда накопил долг по штрафам ГИБДД на сумму свыше 300 тысяч рублей. Принадлежащий ему кроссовер был арестован и реализован в счет погашения задолженности.

В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти на исполнении находилось 373 исполнительных производства в отношении должника, имеющего неоплаченные штрафы по административным правонарушениям в области дорожного движения. Нарушитель не оплатил долг в размере почти 306 тысяч рублей.

В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. 112 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 373 тысяч рублей, по 1 тысячи рублей в рамках каждого. Исполнительные производства объединены в сводное, а общий долг мужчины составил почти 679 тысяч рублей.

Так как задолженность автолюбитель добровольно не погашал, судебный пристав-исполнитель в отношении автомобиля должника «Toyota RAV 4» составил акт описи и ареста. После проведения оценки, транспортное средство было отправлено на реализацию. В результате продажи автомобиля задолженность по штрафам в 306 тысяч рублей и исполнительский сбор в 373 тысячи рублей полностью погашены.