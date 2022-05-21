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Tesla с автопилотом попала в аварию в США, погибли три человека

21 мая 2022 11:18
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Tesla с автопилотом попала в аварию в США, погибли три человека

12 мая в городе Ньюпорт-Бич произошла авария с участием Tesla Model S, пишет iphones.ru.

Автомобиль на большой скорости налетел на бордюр и врезался в строительную технику. В результате погибли водитель и два пассажира, трое строителей были госпитализированы с различными травмами.

Предположительно, машина двигалась с включенным автопилотом. Полиция отказалась комментировать, был ли он активирован.

Это не первое ДТП со смертельным исходом с участием автопилота Tesla. Национальное управление безопасностью движения США проводит расследование, в котором изучает более 30 аварий с автопилотом Tesla. Ведомство сконцентрировалось на серьезных авариях, в которых есть погибшие, сообщает The Wall Street Journal.

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