Tesla с автопилотом попала в аварию в США, погибли три человека

12 мая в городе Ньюпорт-Бич произошла авария с участием Tesla Model S, пишет iphones.ru.
Автомобиль на большой скорости налетел на бордюр и врезался в строительную технику. В результате погибли водитель и два пассажира, трое строителей были госпитализированы с различными травмами.
Предположительно, машина двигалась с включенным автопилотом. Полиция отказалась комментировать, был ли он активирован.
Это не первое ДТП со смертельным исходом с участием автопилота Tesla. Национальное управление безопасностью движения США проводит расследование, в котором изучает более 30 аварий с автопилотом Tesla. Ведомство сконцентрировалось на серьезных авариях, в которых есть погибшие, сообщает The Wall Street Journal.