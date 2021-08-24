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Тело участника многочисленных телешоу Дардо Кусто нашли в хостеле на востоке Москвы
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Тело участника многочисленных телешоу Дардо Кусто нашли в хостеле на востоке Москвы

24 августа 2021 21:18
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По предварительным данным, причиной смерти стал суицид.

Участник многочисленных телешоу Дардо Кусто найден мертвым в хостеле на Перовской улице на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"24 августа в 06:40 на телефон "02" поступило сообщение о том, что в хостеле на Перовской улице, 66, найден мертвым Дардо Кусто. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что накануне мужчина отпраздновал день рождения вместе со своими родственниками. После он вернулся в хостел, где проживал в последнее время, из его комнаты стали раздаваться громкие звуки, что вынудило соседей вызвать полицию. "Когда правоохранители вошли в комнату, Кусто был мертв. На стене он написал: "Я буду жить все равно", - добавил источник. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила ТАСС, что по факту обнаружения тела на Перовской улице проводится доследственная проверка.

Дардо Кусто родился в Оренбургской области в 1977 году. Он окончил институт консультирования и психотерапии "Гармония" в Санкт-Петербурге, а также школу телевизионного мастерства Endemol в Англии. Называл себя потомственным шаманом. К нему за консультацией обращались звезды шоу-бизнеса и политики. Кусто участвовал во многих телепроектах, постоянно организовывал мастер-классы по парапсихологии.

 

Фото:   соцсети

Теги: Дардо Кусто найден мертвым участник телешоу

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