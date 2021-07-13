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Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области

13 июля 2021 13:38
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Тело мужчины нашли на пожаре в Самарской области

11 июля 2021 года в период времени с 12 до 13 часов после тушения пожара в частном доме, расположенном по улице Набережной в селе Тростянь Пестравского района Самарской области, обнаружено тело местного жителя 1965 года рождения, без признаков жизни. По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводки.

По данному факту Большеглушицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причин ему предшествующих, назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: пожар СУ СК

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