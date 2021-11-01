Тело мужчины найдено при тушении пожара в Самаре

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В воскресенье, 31 октября, примерно в 4:44 произошел пожар в частном доме на ул. Надъярная, 28 в Железнодорожном районе, пишет Волга Ньюс со ссылкой на ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 50 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 43 человека. Пожар удалось ликвидировать в 5:24.

В региональном управлении МЧС России уточнили, что при тушении было обнаружено тело 67-летнего мужчины.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Также выясняется причина возгорания и причиненный пожаром ущерб.