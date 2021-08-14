Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики возбуждено уголовное дело.
В Самаре мать, подозреваемая в убийстве своего годовалого сына, заключена под стражу
Потребовалась помощь спасателей.
В Сызранском районе на трассе М-5 водитель кроссовера погиб столкнувшись с грузовиком
Судьба членов экипажа неизвестна.
Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, с россиянами на борту разбился в Турции
Общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой
В качестве соведущей знаменитая гандболиста пригласила активистку Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Ирину Долгополову.
Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом
190 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Операцию по поиску и поднятию тел погибших ведут с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.
Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке подняли из воды
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.1
EUR 86.22
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке подняли из воды

14 августа 2021 14:39
321
Операцию по поиску и поднятию тел погибших ведут с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.

Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.

В Следственном комитете РФ уточнили, что со дна озера подняты тела двух женщин и одного мужчины. "Назначены судебные медицинские экспертизы, которые установят причины смерти погибших", - сообщили журналистам в СК. Основная часть вертолета обнаружена на глубине 108 м., а хвостовая часть - на глубине 118 м.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены.

 

Фото:   ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС

Теги: крушение вертолета Курильское озеро поиск погибших

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
241
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
311
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
248
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
657
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
13 августа 2021  13:17
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
586
Весь список