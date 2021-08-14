Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке подняли из воды

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Спасатели и военные подняли из воды и доставили на берег тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС.

Операция по поиску и поднятию тел погибших ведется с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.

В Следственном комитете РФ уточнили, что со дна озера подняты тела двух женщин и одного мужчины. "Назначены судебные медицинские экспертизы, которые установят причины смерти погибших", - сообщили журналистам в СК. Основная часть вертолета обнаружена на глубине 108 м., а хвостовая часть - на глубине 118 м.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Восемь человек спасены.

Фото: ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник"/ТАСС