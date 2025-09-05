Я нашел ошибку
Главные новости:
Выполнившим её условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей региона принять участие в осенней акции «Плати – не ПЕНЯй!»
Мера позволит уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета.
Минцифры РФ и операторы связи разработали техническое решение, позволяющее не блокировать наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы в периоды ограничений
Самарскую область на соревнованиях представляет сборная, сформированная из игроков команд «Ракета» Самара и «Лада-следж» Тольятти.
«Хоккей для всех»: сборная региона принимает участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, в Самаре на доме по улице Садовой, 212Б, увековечена память легендарного земляка.
Память на века: в Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину
Адреса возможных отключений воды в Самаре.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на предстоящую неделю
В Кинельском районе в молодёжном центре «Лесная сказка» собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства.
В Самарской области прошел юбилейный слёт школьных лесничеств
Особое внимание привлекло выступление взвода девушек-барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России.
Исправительная колония №26 УФСИН СО отметила день образования
Итогом оптимизации стало сокращение объема незавершенного производства с возможностью увеличения выпуска продукции без привлечения дополнительного персонала. 
Самарское предприятие  «ГК Гринлайн» повысило производительность благодаря методикам бережливого производства
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Таможенные органы обращают внимание, что физические лица часто неправомерно применяют ставку «льготного» утилизационного сбора

5 сентября 2025 13:56
154
Таможенные органы обращают внимание, что физические лица часто неправомерно применяют ставку «льготного» утилизационного сбора

Таможенные органы обращают внимание, что физические лица часто неправомерно применяют ставку «льготного» утилизационного сбора в следующих случаях.

Если декларирование транспортного средства осуществлялось:

  • в странах ЕАЭС с несоблюдением порядка оформления для физлиц (пошлины и налоги уплачены не по 37 главе ТК ЕАЭС);

  • в странах ЕАЭС на юридических лиц.

 

Кроме того, представители, подающие документы, нередко участвуют в мошеннических схемах, а именно: 

  • подают поддельные документы (СБКТС, ДКП);

  • подают документы от «подставных лиц»;

  • просят оплатить утилизационный сбор по реквизитам карты физлица;

  • продают транспортные средства, в отношении которых не был уплачен утилизационный сбор в особом порядке, установленном для воссоединенных территорий.

Обращаем внимание, что проверка правильности исчисления утилизационного сбора не освобождает лиц от ответственности в случае обнаружения фактов нарушения при списании утилизационного сбора.

Также напоминаем, что таможенная служба проверяет правильность исчисления утилизационного сбора в течение 3 лет с даты ввоза.

Важно отметить, что при заключении договора купли-продажи (совершение покупки транспортного средства по которому утилизационный сбор не уплачен) на территории РФ льготный утилизационный сбор списать нельзя.

Нередко применяются схемы через заключение нескольких договоров. Например, перекупщик приобретает автомобиль в Белоруссии (договор 1), а далее перепродает его уже в РФ без уплаты утилизационного сбора (договор 2). 

Согласно таможенному законодательству, установление фактов заключения договоров купли-продажи транспортных средств на территории РФ исключает возможность уплаты льготного утилизационного сбора.

В рассматриваемом случае ввоз транспортного средства на территорию РФ осуществляется не плательщиком утилизационного сбора (договор купли-продажи транспортного средства с иностранным лицом заключен не на плательщика утилизационного сбора, а на третье лицо).

 

