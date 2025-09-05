Таможенные органы обращают внимание, что физические лица часто неправомерно применяют ставку «льготного» утилизационного сбора в следующих случаях.
Если декларирование транспортного средства осуществлялось:
в странах ЕАЭС с несоблюдением порядка оформления для физлиц (пошлины и налоги уплачены не по 37 главе ТК ЕАЭС);
в странах ЕАЭС на юридических лиц.
Кроме того, представители, подающие документы, нередко участвуют в мошеннических схемах, а именно:
подают поддельные документы (СБКТС, ДКП);
подают документы от «подставных лиц»;
просят оплатить утилизационный сбор по реквизитам карты физлица;
продают транспортные средства, в отношении которых не был уплачен утилизационный сбор в особом порядке, установленном для воссоединенных территорий.
Обращаем внимание, что проверка правильности исчисления утилизационного сбора не освобождает лиц от ответственности в случае обнаружения фактов нарушения при списании утилизационного сбора.
Также напоминаем, что таможенная служба проверяет правильность исчисления утилизационного сбора в течение 3 лет с даты ввоза.
Важно отметить, что при заключении договора купли-продажи (совершение покупки транспортного средства по которому утилизационный сбор не уплачен) на территории РФ льготный утилизационный сбор списать нельзя.
Нередко применяются схемы через заключение нескольких договоров. Например, перекупщик приобретает автомобиль в Белоруссии (договор 1), а далее перепродает его уже в РФ без уплаты утилизационного сбора (договор 2).
Согласно таможенному законодательству, установление фактов заключения договоров купли-продажи транспортных средств на территории РФ исключает возможность уплаты льготного утилизационного сбора.
В рассматриваемом случае ввоз транспортного средства на территорию РФ осуществляется не плательщиком утилизационного сбора (договор купли-продажи транспортного средства с иностранным лицом заключен не на плательщика утилизационного сбора, а на третье лицо).