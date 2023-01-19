Тактико-специальное учение в прошло в аэропорту «Курумоч»

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УФСБ России по Самарской области на регулярной основе проводится комплекс профилактических мероприятий по противодействию преступлений террористического характера на объектах транспортной инфраструктуры.

Так, в декабре 2022 года проведено тактико-специальное учение в АО Международный аэропорт «Курумоч». К участию в учении привлекались силы и средства УФСБ, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте в аэропорту г. Самары, Управления Росгвардии по Самарской области и службы Центра транспортной и авиационной безопасности АО Международный аэропорт «Курумоч».

В ходе учений отработаны алгоритмы реагирования сил и средств оперативных групп на террористические угрозы, связанные с обнаружением подозрительного предмета с признаками взрывного устройства на одном из досмотровых постов указанного объекта, поступлением информации о совершении преступлений террористической направленности, а также поиском преступника.

Участниками учения отработан комплекс совместных мероприятий и практических действий при выявлении прямой угрозы и непосредственного совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры, с последующим установлением и задержанием лиц, планировавших совершение диверсионно-террористического акта и обезвреживанием обнаруженного самодельного взрывного устройства.

Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств продемонстрировали высокий профессионализм и эффективность управленческой деятельности при реагировании на угрозы террористического характера и планированию мероприятий по их пресечению.